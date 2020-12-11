Преступники готовились к нападению в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие.

Все нападавшие на инкассаторов в Жанаозене задержаны полицейскими, сообщает zakon.kz.

3 декабря в седьмом часу вечера неизвестные напали на инкассаторов - было украдено 76 млн тенге.

Угрожая ножом водителю, преступники деньги и скрылись с места преступления на легковом автомобиле. Водитель выстрелил несколько раз вдогонку.

Был введен специальный план действий, ориентированы патрули и посты полиции города и ближайших регионов.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения с места происшествия и составили возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники. Были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание автотранспорта нападавших.

Около полуночи была задержана похожая по цвету автомашина, водитель которой вызвал подозрения у сотрудников полиции. Изучив видео с места, обнаружив на машине зашпаклеванные места, которые, возможно, скрывали попадание пуль и установив место работы – та же инкассаторская компания, полицейские задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Однако он продолжал отрицать какое-либо отношение к разбою.

Проведя работу по выявлению связей и контактов задержанного, сотрудниками уголовного розыска был задержан еще один подозреваемый.

У него при обыске нашли часть похищенных денег, закопанных в котельной дома.

Сегодня, 11 декабря, полицией был задержан третий соучастник преступления.

Как установлено следствием, преступники готовились к нападению в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой.

По факту нападения на инкассаторов проводится расследование по статье 192 части 4 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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