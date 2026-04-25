#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

Пропавшего мужчину нашли мертвым у озера в Костанайской области

Пропавший 29-летний мужчина найден мертвым в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 20:45 Фото: Instagram/pso_dos.kst_
В Костанайской области завершились масштабные поиски 29-летнего жителя села Боровское, который числился пропавшим без вести в течение трех суток. Вечером 24 апреля тело молодого человека было обнаружено в районе акватории озера Мормыш, передает Zakon.kz.

Об обнаружении погибшего без признаков жизни сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ДОС", которые вместе с сотрудниками полиции и местными жителями обследовали окрестности с момента поступления заявления от родственников.

Как сообщает местное издание Mendiqara yni, по факту гибели сельчанина начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Поиски продолжались на протяжении трех суток. Ориентировочно сегодня, в 19:30 часов, тело было найдено без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропавший пенсионер найден мертвым в Петропавловске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: