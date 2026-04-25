Пропавшего мужчину нашли мертвым у озера в Костанайской области

В Костанайской области завершились масштабные поиски 29-летнего жителя села Боровское, который числился пропавшим без вести в течение трех суток. Вечером 24 апреля тело молодого человека было обнаружено в районе акватории озера Мормыш, передает Zakon.kz.

Об обнаружении погибшего без признаков жизни сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ДОС", которые вместе с сотрудниками полиции и местными жителями обследовали окрестности с момента поступления заявления от родственников.

Как сообщает местное издание Mendiqara yni, по факту гибели сельчанина начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Поиски продолжались на протяжении трех суток. Ориентировочно сегодня, в 19:30 часов, тело было найдено без признаков жизни", – говорится в сообщении.

