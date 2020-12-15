О важности фактчекинга рассказали участникам форума Фонда Нурсултана Назарбаева

Чтобы не стать жертвой фейков, нужно включать логику и критическое мышление, а также задавать множество уточняющих вопросов.

Об актуальных вопросах повышения медиаграмотности, инфодемии и фактчекинге рассказал популярный казахстанский блогер Оркен Кенжебек в ходе молодежного форума "Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ", организованного Фондом Нурсултана Назарбаева. Форум охватил участников проектов фонда, активную молодежь, педагогов, студентов и школьников со всех регионов страны, сообщает zakon.kz.

Распространение во всем мире коронавирусной инфекции спровоцировало инфодемию - переизбыток ложной информации об опасном вирусе. По мнению спикера, использование технологий и социальных сетей для обеспечения безопасности, информированности людей и поддержания связи между ними, наоборот, сыграло с человечеством злую шутку.

Очень важно использовать фактчекинг. Это способность проверить информацию и факты на правдивость. Важно, получая какую-либо информацию, проводить своего рода редакционный фильтр и уметь распознавать фейки. Потому что фейковые новости - это преступление против нашего сознания. Для борьбы с ними нужно использовать сомнение и фактчекинг, - сообщил Оркен Кенжебек.

Чтобы не стать жертвой фейков, нужно включать логику и критическое мышление, а также задавать множество уточняющих вопросов. Если информация, которую вы потребляете, вызывает в первую очередь любую эмоцию, это повод сомневаться в его правдивости. Значит, вами пытаются манипулировать, считает эксперт.

Для того чтобы отличить фейковую новость от настоящей, необходим опыт. Только путем многочисленных проб и ошибок можно его обрести. А значит, не один раз, а несколько, попадая на уловки "желтых" СМИ, вы обретаете тот самый нужный опыт различать в будущем настоящую новость от ложной, - уверен О. Кенжебек.

Эксперт также рассказал о необходимости дозирования потребляемой информации и о важности ставить ее под сомнение.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках форума инициатив Елбасы "Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ". Запись всех сессий доступна на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева для всех желающих - https://fnn.kz.

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