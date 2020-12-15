В Туркестане заложили фундамент под строительство общежитий для казахско-турецкого университета

В специальной капсуле заложена историческая записка с пожеланиями и обращениями к будущим студентам 2050 года.

В Туркестане состоялась церемония закладки фундамента под строительство современных 3-х общежитий на 1500 мест для студентов Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясауи, сообщает zakon.kz.

В специальной капсуле заложена историческая записка с пожеланиями и обращениями к будущим студентам 2050 года.

Строительство общежитий за счет средств инвестеров ведется в рамках реализации Пяти социальных инициатив Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева для обеспечения потребности в жилье студентов из отдаленных регионов страны и зарубежья. Общая площадь строений согласно проекта составляет 40 тыс. кв. м.

В мероприятии приняли участие президент университета Б. Абдрасилов и I вице-президент Женгиз Томар, заместитель акима области А. Сабитов, руководство и сотрудники строительной компании Alem Trust Construction, студенты и преподаватели университета.

В новых общежитиях будут созданы все условия для комфортного проживания, учебы и отдыха студентов. В комплекс общежитий войдут фитнес-центр, молодежный центр, кафе, супермаркет, стоматологическая клиника, Сoworking center, площадки для занятий спортом "Workout", детский центр.

Завершение строительство общежитий запланировано на сентябрь 2021 год.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!