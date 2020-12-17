Головкин и Шеремета провели дуэль взглядов
Из-за коронавируса она прошла на дистанции.
Финальная пресс-конференция поединка между чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и Камилом Шереметой состоялась в Голливуде, сообщает zakon.kz.
По ее завершении боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Из-за коронавируса она прошла на дистанции: боксеры не смогли приблизиться друг к другу.
Бой состоится 18 декабря здесь же в Лос-Анджелес, штат Калифорния. По казахстанскому времени состоится в субботу 19 декабря в 7:00. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.
Последний раз казахстанский боксер появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил украинца Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.
Шеремета, тоже в октябре, победил техническим нокаутом во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса.
The First Face-Off: @GGGBoxing vs. Kamil Szeremeta ???? pic.twitter.com/YuuVixVMta— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 16, 2020
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