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Головкин и Шеремета провели дуэль взглядов

Из-за коронавируса она прошла на дистанции.

Фото : DAZN Boxing17 декабря 2020, 17:09

Финальная пресс-конференция поединка между чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и Камилом Шереметой состоялась в Голливуде, сообщает zakon.kz.

По ее завершении боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Из-за коронавируса она прошла на дистанции: боксеры не смогли приблизиться друг к другу.

Бой состоится 18 декабря здесь же в Лос-Анджелес, штат Калифорния. По казахстанскому времени состоится в субботу 19 декабря в 7:00. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.

Последний раз казахстанский боксер появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил украинца Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

Шеремета, тоже в октябре, победил техническим нокаутом во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса.


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