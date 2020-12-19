Члены партии выслушали проблемы жителей города.

19 декабря агитгруппа "АК ЖОЛ" провела предвыборные встречи в Кокшетау.

Представители партии посетили одно из ведущих предприятий города по продаже и обслуживанию автомобилей. Партийцы ознакомились с рабочим процессом компании.

При ТОО "Фаворит моторс" открыт автосалон, мойка, здесь же оказывают сервисные услуги, работает аккумуляторный центр. На прилавках, в основном, товары отечественного производства. В общей сложности товарищество обеспечивает работой порядка 60 человек. 40 из них трудятся на мойке. Рабочий процесс организован в две смены. В день обслуживают до 300 машин.

Члены партии рассказали жителям Кокшетау о предвыборной платформе, выслушали проблемы и пожелания.

Работники предприятия пожаловались на трудности. По их словам, несмотря на пандемию, здесь сумели сохранить штат. Однако, коронакризис сказался на объёме предоставляемых слуг. Они упали. Как заверили партийцы, проблемы МСБ им хорошо известны.

Защита интересов бизнеса их основная задача. От развития этого сектора экономики зависит стабильность казахстанского общества, заявила Меруерт Казбекова.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента отметила, что в своей предвыборной программе партия "АК ЖОЛ" озвучила ряд инициатив для решения проблем этой отрасли. В частности, они предложили провести налоговую амнистию и снизить процентные ставки банков.

Также в этот день члены партии встретились с работниками "Алуа-Строй".

Побывали на строительной площадке 9-этажного дома. Сдать объект в эксплуатацию планируют весной 2021 года. Ожидается, что новосёлами станут больше ста человек.

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