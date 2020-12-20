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Казахстанский чемпион WBC поднялся в мировом рейтинге после победы над украинцем

В рейтинге BoxRec в своем дивизионе Султан Заурбек поднялся с 114-го места на 95-е.

Фото : sports.kz20 декабря 2020, 07:43

Казахстанский боксер Султан Заурбек (10-0, 7 КО) улучшил свое положение в рейтинге портала Boxrec.com после очередной победы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заурбек, который является "молодежным" чемпионом WBC во втором полулегком весе, уверенно победил единогласным решением судей украинца Владислава Мельника (12-3, 7 КО). В рейтинге BoxRec в своем дивизионе 24-летний казахстанец поднялся с 114-го места на 95-е.

Напомним, для Султана Заурбека это был единственный бой в 2020 году. Для сравнения, в прошлом году он успел выйти на ринг шесть раз. "Молодежный" пояс WBC он завоевал в предыдущем поединке, "удосрочив" в четвертом раунде китайского боксера Лешань Ли (16-5-2, 9 КО).


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