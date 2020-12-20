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Ребенок погиб в ДТП на трассе "Павлодар - Кызылорда"

Полицейские призывают водителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

Фото : polisia.kz20 декабря 2020, 17:57

5 человек погибли в страшном ДТП на трассе в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что 20 декабря около на трассе "Павлодар – Кызылорда", в условиях плохой видимости, произошло ДТП с участием 3 машин – Subaru Outback, Lada Granta и Тоyоtа Cаmri.

В результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и 4 пассажира, один из которых малолетний ребенок, автомашины Lada Granta. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются, – сообщили в полиции.

МВД рекомендует в случае ухудшения погоды воздержаться от дальних поездок, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс. Полицейские призывают водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.


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