Карантин может затянуться на месяцы в Великобритании

В Великобритании считают, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма коронавируса требуется значительно больше осторожности, чем прежде.

Новые жесткие карантинные ограничения, введенные с 19 декабря для более 16 млн жителей Великобритании, могут продлиться "несколько месяцев", пока появится возможность вакцинировать значительную часть населения, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.





Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы каждый в зоне "4 уровня "(с жестким карантином) вел себя так, будто именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других, - сказал министр.

Он отметил, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма требуется значительно больше осторожности, чем прежде.





Мы это знаем, потому что в ноябре в тех районах в Кенте, где этот штамм начал распространяться, количество заражений продолжало расти, тогда как в других частях страны ноябрьский локдаун оказался очень эффективным, - отметил Хэнкок.

Он добавил, что удержать эпидемию под контролем с новым штаммом будет очень сложно и это будет наверняка главным вызовом для страны в ближайшие несколько месяцев.

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