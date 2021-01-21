Как выбрать добросовестного застройщика при покупке квартиры

Каждый из нас хочет жить в красивой и просторной квартире в новом доме. Не секрет, что выгоднее всего покупать жилье в момент строительства объекта. Правда, такая инвестиция, если попасться на удочку недобросовестных застройщиков, может выйти боком. В итоге – ни обещанного ЖК, ни собственных денег. Как выбрать надежную компанию, которая не обманет, выяснял корреспондент zakon.kz.

Представьте стандартную ситуацию: человек решает приобрести машину за 5 млн тенге и пробивает автомобиль по всем базам на предмет законности сделки. Чтоб, как говорится, не оплошать. Но вот при покупке недвижимости, чья конечная цена в разы превышает стоимость движимого имущества, клиент почему-то теряет бдительность и доверяет свои сбережения сомнительным компаниям.

Не секрет, что застройщики открывают предпродажи жилья в строящихся домах задолго до завершения строительства. Едва появился фундамент и дом начинает расти вверх, рядом возникает баннер с номером телефона для потенциальных покупателей, а интернет буквально пестрит объявлениями о старте реализации. Цена будущих квартир варьируется от 15 до 100 млн тенге. С учетом кризиса, вызванного пандемией, сумма немаленькая. Согласитесь, будет обидно отдать эти деньги фактически "за воздух".

К сожалению, многие казахстанцы привыкли верить на слово застройщикам, не проверяя их документацию. Впрочем, даже более-менее "подкованные" в этом вопросе соотечественники рискуют попасть впросак. В такой ситуации не спасает даже список недобросовестных застройщиков от АЗК, который обновляется несколько раз в год.

Известно, что сейчас самыми надежными компаниями Казахстана признаны: BI Group, Базис-А, Элитстрой, "Альянсстройинвест", "TS Development", ORDA Invest и ряд других фирм. Но в любом случае, проверить данные даже о них будет не лишним.

Чтобы убедиться в порядочности застройщика, необходимо запросить у него учредительные документы и лицензии участвующих в строительстве компаний, государственный акт на право собственности земельным участком либо договор аренды, а также проектно-сметную документацию на жилой дом (АПЗ, разрешение на возведение).

Важно помнить, что по Закону "О долевом участии в жилищном строительстве" привлечение средств дольщиков возможно только при выполнении застройщиком следующих условий: гарантирование долевых вкладов Фондом гарантирования жилищного строительства, наличие договора финансирования с одним из БВУ РК, возведение каркаса жилого здания за счёт собственных средств.

В первом случае строительная компания должна иметь договор с ФГЖС, в остальных необходимо разрешение от акимата.

Все эти данные, полученные у застройщика, можно и нужно проверять в системе "Казреестр". Ее владелец – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Это единая информационная система учета долевого участия в сфере жилищного строительства, где постоянно обновляются сведения о строительстве объектов по ДДУ, предоставляется гибкая аналитика, имеется актуальная база данных по возводимому жилью, застройщикам и выданным разрешениям. Система будет выдавать выписки об интересующей строительной компании почти с таким же набором данных как в ЦОНе, а также позволит избежать двойных перепродаж и незаконной реализации.

Сегодня в Казреестре зарегистрировано 35,5 тысяч договоров. В том числе, по Нур-Султану – более 25 тысяч и 27 застройщиков, по Алматы – почти 7,7 тысяч ДДУ и 11 строительных компаний.

База Казреестра постоянно пополняется. Благодаря данным электронной системы можно адекватно оценить все риски и понять с каким застройщиком вы имеете дело. Помните, что запрашивать у девелоперов разрешение на привлечение денег дольщиков дело не постыдное, а необходимое (эта функция доступна на сайте акимата). Также, как и требование о выписке постановки ДДУ на учет. К слову, если раньше эта процедура занимала 6 рабочих дней, то после запуска системы "Казреестр" срок составил 3 дня.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обезопасите себя и свои деньги, доверяйте только проверенной временем компании.

Альберт Ахметов