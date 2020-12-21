Полицейские простили водителя за нарушение ПДД. Их наказали

Они ограничились устным предупреждением.

В полиции Акмолинской области отреагировали на жалобу водителя, сообщает zakon.kz.

Мужчина поделился своей историей на странице в Instagram.

По его словам, он совершил обгон патрульной машины по Астраханской трассе, не заметив запрещающий знак. Поле чего его остановили полицейские, попросили пересесть к ним в машину и отвезли на место, где был установлен знак. Кроме того, в салоне авто остались супруга мужчины с грудным ребенком.

Как утверждает автор, на обратном пути его оставили в двух километрах от машины. Ему пришлось идти пешком, добраться помог дальнобойщик. Полицейские же отметили, что он может жаловаться куда угодно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

В свою очередь, в ДП прокомментировали пост автовладельца.

20 декабря на 1158 км трассы "Екатеринбург- Алматы", в районе п.Петровка Астраханского района сотрудниками роты патрульной полиции остановлен водитель автомашины "Toyota Camry" за игнорирование дорожного знака "Обгон запрещен". В связи с тем, что водитель с правонарушением не был согласен, ему было предложено проехать до дорожного знака на патрульной машине. Прибыв к месту расположения знака водитель, опять же не согласившись с нарушением, отказался проехать на патрульной автомашине до своего автотранспортного средства, - отметили в ведомстве.

Вышел из машины и начал останавливать попутный транспорт.

После чего, остановив большегрузную автомашину, поехал к месту нахождения своего транспортного средства, сотрудники полиции так же проследовали к месту на патрульной автомашине, где проведя беседу с водителем, ограничились устным предупреждением. За не составление административного протокола данные сотрудники полиции будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили в пресс-службе.

Как отмечают в полиции, на данном участке дороги с начала текущего года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, при которых 3 человека погибло, 20 человек травмировано.

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