Житель Алматы погиб под колесами грузовика Mercedes

Водитель испугался и скрылся с места ДТП.

Водитель на Mercedes сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

По информации областного ДП, трагедия произошла на 667 км трассы Алматы-Ташкент-Термез.

Мужчина пытался перейти дорогу в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель скрылся с места ДТП. При тщательном осмотре полицейские обнаружили на месте ДТП осколки фар от неустановленной грузовой автомашины. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили возможных очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия. Позднее подозреваемого задержали, - отметили в ведомстве.

Было установлено, что водитель грузовой автомашины Mercedes направлялся в сторону Ташкента и сбил по дороге пешехода – жителя Алматы, а после, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельств произошедшего.

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