Один депортирован, второй прилетел с коронавирусом - о прибывших в Казахстан
21 декабря в страну прибыло 7 международных авиарейсов.
Фото : 24tv.ua22 декабря 2020, 12:01
Гражданин Кыргызстана с просроченной справкой ПЦР депортирован из Актау, у казахстанца, прилетевшего с Египта выявили коронавирус, сообщает zakon.kz.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 21 декабря в Казахстан прибыло 7 международных авиарейсов из Индонезии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ и Беларуси.
Из 799 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 721 человека, без справок прибыли 78 граждан РК.
Прибывшие без справок казахстанцы протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
У одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.
Кроме того, гражданин Кыргызстана, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован в аэропорту Актау в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.
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