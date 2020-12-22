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Один депортирован, второй прилетел с коронавирусом - о прибывших в Казахстан

21 декабря в страну прибыло 7 международных авиарейсов.

Фото : 24tv.ua22 декабря 2020, 12:01

Гражданин Кыргызстана с просроченной справкой ПЦР депортирован из Актау, у казахстанца, прилетевшего с Египта выявили коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 21 декабря в Казахстан прибыло 7 международных авиарейсов из Индонезии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ и Беларуси.

Из 799 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 721 человека, без справок прибыли 78 граждан РК.

Прибывшие без справок казахстанцы протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

У одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, гражданин Кыргызстана, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован в аэропорту Актау в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.


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