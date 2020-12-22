Миома матки: повод незамедлительно обратиться к врачу

Миома является наиболее распространенным типом опухоли женских репродуктивных органов и является доброкачественной опухолью матки, которая встречается у 20-40% женщин репродуктивного возраста.

Сегодня миома матки у женщин - это не такое уж и редкое заболевание. Узнав об этом диагнозе, многие пугаются. Решают, что единственный выход - это удаление матки, иначе высок риск онкологии. Другие всеми способами стараются избегать хирургического вмешательства, до последнего оттягивая поход к гинекологу. Но на самом деле при миоме матки можно жить полноценной жизнью и даже планировать беременность. О рисках, особенностях и рекомендациях при миоме матки рассказала врач-гинеколог, заведующая многопрофильным платным отделением Национального научного онкологического центра, кандидат медицинских наук Сауле Сафаровна Колдыбаева.

- Сауле Сафаровна, как часто к вам обращаются пациентки с диагнозом "миома матки"?

- Миома является наиболее распространенным типом опухоли женских репродуктивных органов и является доброкачественной опухолью матки, которая встречается у 20-40% женщин репродуктивного возраста. По преобладанию мышечных или соединительнотканных элементов в опухоли выделяют миому, фиброму, лейомиому, хотя чаще говорят просто "миома". Точное медицинское название заболевания - лейомиома. Чаще всего она представляет собой клубок хаотично переплетающихся между собой гладкомышечных волокон и обнаруживается в виде узла округлой формы. Такие узлы называются миоматозными узлами.

- Каковы факторы риска возникновения миомы матки, что может послужить причиной ее появления?

- Однозначно еще неизвестно, что является причиной миомы. Причины ее возникновения до конца не изучены, однако нет сомнения, что рост этой доброкачественной опухоли подталкивает гормон эстроген. Гормональный дисбаланс, нарушения в системе клеточного иммунитета, а также наследственная предрасположенность также немаловажны. Тем не менее, существуют факторы риска развития миомы матки:

- Возраст: миома является наиболее распространенной среди женщин от 30 до 45 лет. После менопаузы, миома, как правило, не развивается. Около 40% женщин в возрасте 35 лет и старше имеют миомы значительных размеров, достаточных, чтобы вызвать симптомы.

- Раса: миома матки особенно распространена у афроамериканских женщин, у них, как правило, миомы развиваются в более молодом возрасте, чем у женщин других рас.

- Семейный анамнез и наследственность: история миомы у матери или сестры, может увеличить риск возникновения опухоли.

- Гормональный дисбаланс: миома матки формируется вследствие повышенной выработки организмом женских половых гормонов - эстрогенов.

- Иммунологические причины: иногда нарушение системы клеточного иммунитета приводит к снижению выявляемости клеток с нарушенной структурой ДНК организмом.

- Гипоксическая гипотеза: недостаточное насыщение кислородом тканей матки вызывает нарушение процесса обмена веществ и синтеза клеток матки.

- Другие возможные факторы риска: ожирение и артериальная гипертензия, возможно, связаны с повышенным риском развития миомы.

Наибольшему риску подвержены женщины, имеющие наследственную предрасположенность, заболевания эндокринных желез, нарушение жирового обмена на фоне низкой физической активности, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, множественные оперативные вмешательства на матке - аборты, выскабливания. В целом опухоль чаще встречается у женщин, проживающих в мегаполисе, которые более подвержены хроническим стрессам, у женщин, занимающихся умственным трудом.

- Как диагностируют миому матки?

- Большинство пациенток с миомой не имеют симптомов. Она обнаруживается случайно при гинекологическом осмотре или УЗИ. Миома может причинять женщине серьезные неудобства, ухудшая качество ее жизни. Длительные, обильные и болезненные менструации, ациклические маточные кровотечения способствуют развитию анемии, наблюдаются общая слабость, утомляемость, головокружения, одышка, снижение работоспособности, потеря аппетита. Миомы больших размеров могут приводить к нарушению функций соседних органов, которые они сдавливают. В результате возможно частое мочеиспускание и запоры, тянущие или ноющие боли внизу живота различной степени выраженности. Миома часто сочетается с другими доброкачественными заболеваниями органов малого таза - генитальным эндометриозом, гиперплазией эндометрия, полипами эндометрия, кистами яичников.

Женщинам, у которых диагностирована миома, целесообразно определить состояние щитовидной и молочных желез. Исследования показывают, что у более, чем 70% пациенток лейомиома развивается на фоне патологии щитовидной железы, в 30-70% на фоне мастопатии.

Опасаться перерождения доброкачественной опухоли в злокачественную не стоит, исследования показывают, что так называемое "озлокачествление" лейомиомы происходит лишь в 0,3 - 0,7% случаев.

- Каковы методы лечения миомы?

- Помимо размеров, расположения и особенностей миоматозных узлов, на выбор тактики лечения влияет возраст пациентки и ее планы по репродуктивной функции, наличие соматической патологии, сопутствующие гинекологические заболевания. Именно поэтому подход к каждой пациентке строго индивидуален.

- А в каких случаях необходима операция? Всегда ли удаляют матку?

- Оперативное вмешательство показано не всегда. Если опухоль единичная и небольших размеров, чаще всего операция не нужна. При этом крайне важно наблюдение пациентки в амбулаторных условиях и контроль размера миоматозных узлов с помощью УЗИ. В период менопаузы миома может уменьшиться вплоть до исчезновения.

Важно понимать, что выбор лечебной тактики зависит не от одного, а от многих факторов, иногда хирургическое вмешательство может быть лучшим методом. Общепринятыми показаниями к хирургическому лечению являются: обильные менструальные кровотечения, приводящие к возникновению анемии; хроническая тазовая боль; нарушение нормального функционирования соседних с маткой внутренних органов (прямая кишка, мочевой пузырь, мочеточники); большой размер опухоли; быстрый ее рост; рост опухоли в постменопаузе; подслизистое, межсвязочное и низкое (шеечное и перешеечное) расположение узлов миомы; нарушение репродуктивной функции (например, невынашивание беременности); бесплодие при отсутствии других причин.

На сегодня только операция по удалению матки (гистерэктомия) обеспечивает пациентке 100% излеченность от миомы матки. Тем не менее, имеются и другие, менее радикальные методы лечения, облегчающие симптомы заболевания. Миомэктомия - операция по удалению миомы матки, удаляются только миоматозные узлы с сохранением матки. Это хороший выбор для пациенток, которые в будущем планируют беременность. К сожалению, повторный рост узлов встречается у каждой третьей пациентки.

Эмболизация маточных артерий - также является органосохраняющей операцией. Суть технологии заключается в блокировке кровотока в маточных артериях, которые питают миоматозные узлы и матку, что вызывает уменьшение узлов.

Медикаментозное лечение: чаще всего применяются агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (А-ГРГ), которые временно уменьшают миому матки, блокируя продукцию эстрогенов в организме. Применяются эти препараты при подготовке к операции, чтобы уменьшить размеры опухоли, сократить кровопотерю и отдать предпочтение более косметичному хирургическому доступу. Лечение А-ГРГ продолжается 3-6 месяцев, после чего у женщин репродуктивного возраста отмечается повторный рост миоматозных узлов.

Женщинам в пре- и постменопаузе показана экстирпация (полное удаление) матки с придатками или без них.

Если же миома не растет и не причиняет дискомфорта, в этом случае лечение проводить не рекомендуется.

- То есть для тех, кто планирует беременность, эмболизация маточных артерий - это не вариант?

- Эмболизация маточных артерий не проводится женщинам, которые планируют беременность, так как при этом снижается резерв яичников. Поэтому данный метод не предусмотрен для женщин, планирующих беременность.

- Кстати, многие женщины, узнав, что у них миома, пугаются, что не смогут забеременеть, что могут быть проблемы с зачатием, поэтому возникает вопрос, насколько этот диагноз может помешать обрести статус мамы?

- Существует различное расположение миоматозных узлов, от этого и зависит дальнейшая репродуктивная функция пациентки. При интерстициальном (межмышечном) и субсерозном расположении миоматозных узлов, а также относительно небольших размерах опухоли - репродуктивная функция не страдает, беременность может наступить и развиваться, что и происходит с женщиной. Многие пациентки, забеременев, не подозревают о наличии у них миомы. Зачастую, это обнаруживается при проведении гинекологического осмотра и УЗИ органов малого таза.

Если размеры этих узлов от 4-х см и более, то они могут помешать наступлению беременности. К примеру, так бывает при центрипетальном росте интерстициального миоматозного узла, когда часть опухоли частично или полностью занимает полость матки. Но даже если в этом случае беременность все же наступила, есть высокий риск ее прерывания в первом триместре.

Для уменьшения риска перинатальных потерь, существует так называемое предгравидарное обследование (предварительный медицинский осмотр) и подготовка пациенток. Даже если женщина планирует первую беременностью, ей необходимо обратиться к гинекологу. Специалист проведет диагностику. При УЗИ органов малого таза можно обнаружить не только крупные, но и мелкие миоматозные узлы. При выявлении миомы матки – врач-гинеколог оценит степень рисков ненаступления и невынашивания беременности. Если миоматозный узел расположен субмукозно, то есть он растет в полость матки, то беременность, ее наступление и развитие, сомнительно. Именно субмукозный узел может явиться причиной бесплодия.

- Еще существует боязнь у пациенток с миомой, что она может перерасти в рак. К примеру, есть миома шейки матки и рак шейки матки, может ли миома перерасти в онкологию?

- Рак шейки матки и миома - это различные заболевания. Существует прямая связь между раком шейки матки и вирусом папилломы человека. Вирус папилломы человека (ВПЧ, Human papilloma virus — HPV) выявляется у 70-90% больных раком. Миома шейки матки – доброкачественная опухоль. Для дифференциальной диагностики данных заболеваний необходимо проведение скрининга рака шейки матки, который помогает уменьшить количество смертей от этой болезни. Для скрининга рака шейки матки используется ПАП тест. Вероятность перерождения шеечного миоматозного узла в злокачественную опухоль есть, поэтому необходимо регулярное посещение врача, для проведения рутинного гинекологического осмотра.

- А может ли миома послужить полноте или наоборот излишней худобе, вообще как-то отражается на весе женщины?

- При наличии больших размеров миомы матки, вес опухоли может увеличить общую массу тела пациентки. Наличие миомы матки не влияет на "аппетит" пациентов. Ожирение или излишняя худоба может быть вследствие других соматических причин. Необходимо обратиться к эндокринологу по данному вопросу.

- Не менее важный, деликатный вопрос касается интимной жизни женщин с миомой?

- Подтверждения того, что наличие или отсутствие сексуальной жизни влияет на появление или развитие миомы матки – нет. Бытует такой миф, что если женщина живет регулярной половой жизнью и рожает детей, то у таких женщин якобы не будет миомы. Это, конечно же, миф. Также многие женщины полагают, что причиной появления миомы матки является нерегулярная половая жизнь к 40-45 годам. Это тоже миф. Миома матки может встречаться у всех женщин, независимо от возраста, половой активности и наличия родов.

- Другой страх наших женщин, связан с тем, что если удалить миому вместе с маткой, то женщина перестает быть женщиной и ей нужна будет всю жизнь горомонозаменяющая терапия, так ли это?

- Это еще один миф, что если женщине удалят матку, то она после этого быстро состарится. Это не так. Матка - это мышечный орган, отвечающий за вынашивание беременности. Гормоны выделяются не маткой, а яичниками. В случае удаления матки и яичников по показаниям назначается заместительная гормональная терапия, длительность которой врачом подбирается индивидуально в каждом отдельном случае.

- К слову, часто женщинам с миомами рекомендуют ограничивать посещение бань, саун, действительно ли при таком диагнозе это вредно?

- Считается, что для всех опухолей, не только для миом, тепловые процедуры косвенно будут способствовать прогрессированию процесса. Хотя природа этой опухоли - это гипероэстрогения, то есть гормонозависимая опухоль.

- Можно ли при миоме полноценно заниматься спортом, не повлечет ли это каких-то негативных последствий для организма женщины?

- Спорт не противопоказан. Но встречаются случаи больших размеров миомы матки у женщин. Иногда размеры бывают гигантские, достигающие размеров доношенной беременности. Это огромный живот. Конечно, здесь полноценно заниматься физической нагрузкой будет крайне затруднительно. Надо обращаться к врачу при таких миомах.

- В завершение нашей беседы, какие рекомендации вы бы дали казахстанкам?

- Узнав о наличии миомы, пациентки часто теряются. Некоторые пугаются, полагая, что единственный выход – удаление матки, иначе высок риск онкологических заболеваний.

Другие считают, что операции надо избегать любыми способами, вне зависимости от полученных врачебных рекомендаций. Обилие информации в Интернете запутывает противоречивостью. К сожалению, методов профилактики миомы матки нет. Для избегания прогрессирования и осложнений данного заболевания, необходимо регулярно обращаться к гинекологу. Не заниматься самолечением или "лечением по Интернету". Сейчас женщины применяют для лечения миом – "китайские" тампоны, БАДы и так далее. Люди "лечат" себя сами, ставят сами себе диагнозы и приходят к врачам, когда болезнь уже запущена. Поэтому всем женщинам рекомендуется как минимум один раз в год ходить к гинекологу, даже если ее ничего не беспокоит. А уж если беспокоит, если появляются симптомы, обильные менструации, межменструальные кровянистые выделения, боли в нижних отделах живота, то не надо ждать и заниматься самолечением, необходимо обратиться к гинекологу.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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