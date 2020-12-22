Боец поджег соперника во время поединка

Это часть шоу.

Бой под эгидой организации WWE между Брэем Уайаттом и Рэнди Ортоном закончился поджогом одного из бойцов, передает zakon.kz.

После нескольких минут схватки 10-кратный чемпион Ортон подтолкнул соперника к огню, после чего нанес свой фирменный нокаутирующий удар RKO. Далее Рэнди облил Брэя бензином и эпично поджег его тлеющей спичкой.

Естественно, все это было не на самом деле, а лишь очередное шоу WWE.

Дело в том, что поджигание соперника - одна из главных целей в шоу "Firefly Funhouse Inferno".

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