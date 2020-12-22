Боец поджег соперника во время поединка
Это часть шоу.
Фото : pixabay.com22 декабря 2020, 13:09
Бой под эгидой организации WWE между Брэем Уайаттом и Рэнди Ортоном закончился поджогом одного из бойцов, передает zakon.kz.
После нескольких минут схватки 10-кратный чемпион Ортон подтолкнул соперника к огню, после чего нанес свой фирменный нокаутирующий удар RKO. Далее Рэнди облил Брэя бензином и эпично поджег его тлеющей спичкой.
Естественно, все это было не на самом деле, а лишь очередное шоу WWE.
Дело в том, что поджигание соперника - одна из главных целей в шоу "Firefly Funhouse Inferno".
December 21, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051749-15e9ca9e28598629736c3f79a69b3e14
Сейчас читают