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Токаев: Судья должен осознавать свою роль в обеспечении верховенства права

Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.

Фото : Акорда23 декабря 2020, 18:29

Президент принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ключевых аспектах предстоящей в стране судебной реформы, о ходе подготовки к введению административной юстиции, а также о некоторых IT-разработках, планирующихся к внедрению в судопроизводстве, передает Акорда.

Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.

Президент обратил внимание на то, что каждый судья должен правильно осознавать свою роль в обеспечении верховенства права. По мнению Главы государства, это касается защиты прав и свобод, создания благоприятного инвестиционного климата, развития предпринимательства и экономики в целом.

Касым-Жомарт Токаев считает, что главными приоритетами должны стать профессионализм и честность судей, поскольку от каждого из них зависит успех предстоящей реформы.


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