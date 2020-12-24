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Качели: курс доллара снова снизился

Доллар подешевел на 1,43 тенге.

Фото : zakon.kz24 декабря 2020, 11:23

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,01 тенге, снизившись на 1,43 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421 тенге, евро – 512-515 тенге, рос. рубль - 5,61-5,67 тенге.

Отметим, что в течение недели тенге показывал свою непостоянность: курс доллара то снижался, то снова рос.

Тем временем цены на нефть по итогам торгов повысились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $51,2 (+1,12) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $48,12 (+1,1) за баррель.


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