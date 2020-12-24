В новой школе рядом с ЖК "Поколение" будут обучаться до 2400 детей

Эскизный проект учебного заведения будет разработан с учетом потребностей всего жилого квартала.

Проектную мощность новой школы в районе улиц Кабанбай батыра и Сыганак увеличат еще на 600 мест, передает zakon.kz.

Эскизный проект учебного заведения будет разработан с учетом потребностей всего жилого квартала. Тем самым, расширив вместимость социального объекта с 1800 до 2400 учащихся в две смены. Строительство общеобразовательного учреждения начнется в 2021 году.

Кроме того, для жителей квадрата возведут прогулочную аллею рядом с ЖК «Инфинити» и соорудят площадки для отдыха.

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