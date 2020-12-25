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Курсы валют на выходные дни

Курс доллара немного снизился, а рубля - вырос.

Фото : banki.ru25 декабря 2020, 17:41

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 419,49 (-0,44) тенге. Объем торгов 95,278 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс евро составил 512,5 тенге. Объем торгов 200 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6830 (+0,0806) тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421 тенге, евро – 511-515 тенге, рос. рубль - 5,67-5,72 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.


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