Курсы валют на выходные дни
Курс доллара немного снизился, а рубля - вырос.
Фото : banki.ru25 декабря 2020, 17:41
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 419,49 (-0,44) тенге. Объем торгов 95,278 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс евро составил 512,5 тенге. Объем торгов 200 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6830 (+0,0806) тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421 тенге, евро – 511-515 тенге, рос. рубль - 5,67-5,72 тенге.
В торгах приняли участие 23 члена KASE.
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