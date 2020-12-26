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За хищение 60 млн тенге на семь лет осудили экс-чиновника

Суд также лишил его права занимать должности в госорганах пожизненно

Фото : diapazon.kz26 декабря 2020, 22:09

Нурлан Иманалин возглавлял управление строительства Актюбинского облакимата чуть более года, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в антикоррупционной службе Актюбинской области, Нурлана Иманалина обвили в том, что вместе с директором ТОО "Ақ Саток" Койбагаровым путем мошенничества похитили бюджетные средства в в сумме 60,7 млн тенге. Преступление было совершено при строительстве школы на 320 мест в селе Сагашили Мугалжарского района.

Также в сообщении говорится, что, злоупотребляя должностными полномочиями, бывший чиновник необоснованно вернул частной компании 3% суммы, предназначенной для обеспечения исполнения обязательств по договору о госзакупках - 22,4 млн тенге, притом, что компания не выполнила все работы на объекте.

Кроме того, в деле Нурлана Иманалина есть еще одна статья - неповиновение законному требованию сотрудников полиции в период ЧП и угроза применения насилия в отношении полицейских при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Рассмотрев дело, суд приговорил бывшего чиновника к семь годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Его подельник Койбагаров – директор строительной фирмы, получил 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях в течение 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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