В Новый год – с обновленными напитками от "Бахуса"

Приближаются новогодние праздники, а с ними вопрос выбора правильных напитков к столу.

Чтобы почувствовать себя за ужином в одном из ресторанов Европы, не обязательно ждать открытия границ. Достаточно найти на полках продукцию отечественного производства, ни в чем не уступающую, а в чем-то даже превосходящую европейские напитки.

Такое преимущество ароматным напиткам придает, выращенный на казахстанской земле виноград. Он обладает уникальным вкусом, который идеально подходит для приготовления вин и других напитков.

Виноградное вино – это, в первую очередь, изысканный приятный напиток, знаменитый своим непревзойденным вкусом и полезными свойствами.

Пить вино надо с удовольствием, красиво и в меру. Этот процесс можно назвать даже ритуалом, здесь своя, особая культура. Вино употребляют медленно, мелкими глотками, наслаждаясь всей гаммой вкусовых ощущений, скрытых в этом напитке. Только тогда можно получить истинное наслаждение и максимальную пользу.

Приближаются новогодние праздники, а с ними вопрос выбора правильных напитков к столу становится все более актуальным. Каждый из нас с особым трепетом и волнением ждет новогоднюю ночь. Это время волшебства, момент, когда случаются чудеса. Украшением новогоднего стола может стать новинка от "Бахус"- вина "Fidele".

Это семейство из четырех сухих сортовых вин: два красных ― Каберне, Саперави и два белых ― Мускат, Ркацители. Все вина получились превосходными, сбалансированными и наверняка вы найдете среди них любимый вкус. Имя FIDELE ― это дань истории города Алматы. Ведь с французского FIDELE переводится, как "верный", именно так и назывался Алматы.

Отличным дополнением к праздничному столу могут стать вермуты.

Вермут- от одного этого слова во рту становится тепло и пряно. Легендарный вермут "Surprise" изменил имя, облик и отныне он называется "Maresco". Оно навевает атмосферу сладких, романтичных вечеров Венеции и других итальянских приморских городов (MARESCO от итальянского слова Mare – море). Вкус этого напитка остался неизменным, а оформление привлекает морским шармом.

После всей предновогодней суеты особенно приятно будет порадовать родных согревающим напитком - чача. Приготовление чачи – это настоящий творческий процесс со своими секретами и традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Специалисты "Бахуса" специально для ценителей создали "Chacha Gold" по классическому рецепту из виноградных вижимок. Особый вкус и аромат напитку придают сорта винограда "Кульджинский, "Баян Ширей", "Ркацители", произрастающие на виноградниках, расположенных в предгорьях Заилийского Алатау.

Завершается непростой для всего мира 2020 год. Пандемия коронавируса поменяла распорядок жизни людей, многим пришлось искать новую работу, обретать знания в незнакомых для себя отраслях. С особой надеждой мир ждет наступление 2021 года, который обещает принести всем нам спокойствие, умиротворение.

АО "Бахус" благодарит за доверие и сердечно поздравляет всех казахстанцев с наступающим Новым 2021 годом и желает спокойствия, стабильности, гармонии, здоровья. Пусть ваши дома будут наполнены смехом и любовью, на лицах светятся улыбки. Давайте под мелодичный звон бокалов, наполненных любимыми напитками, войдем в новый год с уверенностью, что он будет добрым, а мы все будем счастливы рядом друг с другом.

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