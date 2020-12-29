История спора между ТОО и министерством энергетики

Дело тянется с весны 2019 года.

Представитель ТОО Teniz Oil Жанетта Бегахметова провела собственное расследование.

По ее словам, история отмененного аукциона и утерянного решения к нему берет свое начало с весны 2019 года.

Документ канул в лету в Министерстве энергетики, которое занимается формированием и реализацией государственной политики, координацией процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, транспортировкой углеводородов, в области добычи урана, государственного регулирования производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, электроэнергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения, атомной энергии, развития возобновляемых источников энергии". Звучит масштабно, а по факту так ли это?

Мой доверитель в лице ТОО Teniz Oil в апреле 2019 года подал заявку на проведение аукциона по предоставлению права недропользования в Мангистауской области, на месторождении Караоба. Вроде бы процедура простая, донельзя. Министерство энергетики объявило аукцион. На участие подали аж 6 компаний.

Казалось бы все прекрасно, по результатам рассмотрения заявлений в соответствии с положениями Кодекса РК "О недрах и недропользовании" к участию в аукционе был допущен только ТОО Teniz Oil и именно с ним в силу ст.99 Кодекса должны были заключить контракт на недропользование в порядке, установленном статьей 100, при условии уплаты таким лицом стартового размера подписного бонуса". То есть, как мы видим все законно и обоснованно.

Однако, 22 ноября 2019 года Министерство отменило аукцион, о чем ТОО "Teniz Oil" сообщило в официальном письме. Мало того, что министерство даже не удосужилось в официальном письме указать причину отказа, так еще и письмо об отмене аукциона зарегистрировано под тем же исходящим номером 10-0326882 , что и письмо об участии в аукционе. Нам непонятно, как прошли регистрацию под одним и тем же исходящим номером совершенно два разных документа?

Не удовлетворяясь подобной отпиской, ТОО "Teniz Oil" трижды обратилось с письменными запросами (исх. № 10/01 от 13.01.2020г., № 07/02 от 05.02.2020г., № 25/02 от 25.02.2020г.) в Министерство, однако ведомство не предоставляло ответы на запросы, грубо игнорируя их и нарушая Закон "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

И только в марте 2020 г., Министерство удосужилось дать ответ, в котором указывалось, что 21 ноября 2019 г. было принято решение об отмене аукциона для доработки минимальных требований по объемам и видам работ в период разведки соответствующих площадей геологическим особенностям и изученности каждого участка, с целью повышения эффективности проведения аукциона.

И это несмотря на то, что Кодекс "О недрах и недропользовании" не предусматривает право на отмену аукциона для доработки минимальных требований. Можно ли полагать, что работники министерства сами трактуют законы, невзирая на четко регламентированный Порядок отмены и последствия отмены аукциона, которые прописаны в статье 99 Кодекса.

В своем ответе, Министерство сослалось на то, что 30 декабря 2019г , главой государства подписан Закон РК "О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения", согласно которому внесены изменения в Кодекс в части определения оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и сроки проведения электронных аукционов перенесены с 01 января 2020 года на 1 сентября 2020 г.

Все бы ничего, но аукцион то был задолго до этих изменений, точней 28.08.2019г. и сроки подачи заявлений были установлены до 28.10.2019г. Неужто юристы Минэнерго не в курсе, что закон обратной силы не имеет?!

И даже это не все, решение на основании которого был отменен аукцион, загадочным образом исчезло. Тут стоит задуматься, а как же программа цифровизации? Можно ли ее считать провальной? Ведь единая система электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО) создана для повышения эффективности и прозрачности делопроизводства государственных органов или Министерство не использует эту программу, если такие важные протоколы теряются?! Таким образом, можно ли считать, что документа нет, а раз его нет, то и аукцион отменен незаконно?!

"Это нам предстоит узнать дальше. А пока у меня вопрос к Министерству Энергетики, как так вышло, что целый протокол был утерян?" - задает вопрос Бегахметова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!