Новой школе в Павлодаре присвоили имя писателя Музафара Алимбаева

По программе "Заманауи мектеп" в учебном заведении на 600 мест оформили все кабинеты и рекреационные зоны, значительно повысив функциональность каждого квадратного метра.

Учебное заведение построили и оборудовали по программе "Заманауи мектеп". Новую школу посетил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, сообщает zakon.kz.

Строительство школы в микрорайоне "Затон" начали в 2019 году. Объект должны были сдать в 2021 году, но уложились раньше срока. Качество при этом не пострадало - за работой подрядчиков наряду с уполномоченными службами следила и родительская общественность, передает пресс-служба акима Павлодарской области.

Новому учебному заведению присвоили имя Музафара Алимбаева. В честь известного казахстанского поэта и писателя в школе открыли небольшой музей.

Я надеюсь, что созданные в школе условия позволят детям с большим энтузиазмом получать новые знания, - обратился глава региона Абылкаир Скаков к ученикам и педагогам, участвовавшим в церемонии открытия школы в режиме видеоконференцсвязи. - Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Хочу пожелать и детям, и учителям вернуться за парты и начать обучение в новой школе.

По программе "Заманауи мектеп" в учебном заведении на 600 мест оформили все кабинеты и рекреационные зоны, значительно повысив функциональность каждого квадратного метра. В столовой установили систему "e-pit", благодаря которой руководство школы будет контролировать качество питания и принимать отзывы от учеников. Кроме того, для занятия всеми популярными видами спорта в школе полностью оборудовали спортзал.

Хочется уже поскорее увидеться с друзьями – и чтобы это произошло в новой школе, - поделилась ученица Анель Солтабаева. - Мы уже наслышаны, что у нас будет лучший спортивный зал в городе.

Своими эмоциями поделились и родители школьников.

От имени родителей хочу выразить огромную благодарность за строительство долгожданной школы в нашем микрорайоне для наших детей, - отметила родительница Юлия Кузьменко. - Мы с нетерпением ждали ее открытия и того дня, когда наши дети смогут полноценно обучаться в ней. В течение всего строительства мы наблюдали за этим процессом. Хочу отметить, что все сделано добротно и комфортно.

Абылкаир Скаков также посетил три павлодарские школы, отремонтированные в этом году по программе "Заманауи мектеп". В школе №34 инновационного типа аким обошел обновленные кабинеты, спортзал и столовую. В школе №28 главе региона рассказали, что решили сделать более открытыми кабинеты для старшеклассников, библиотеку и другие помещения. В гимназии-интернате для одаренных детей им. Ы.Алтынсарина Абылкаиру Скакову презентовали лабораторию для опытов по биологии, физике и химии, а также STEM-кабинет для технологических занятий, которые здесь ранее не проводили. Ремонт сделали и в общежитиях школы, где проживают ученики из сельской зоны. Всего по "Заманауи мектеп" в этом году провели капитальный ремонт в шести школах Павлодара. Реализация программы продолжится в 2021-м и последующие годы.

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