США не поддержали бюджет ООН на 2021 год

Соединенные Штаты Америки - наряду с Израилем - проголосовали против принятия бюджета ООН на 2021 год в размере 3,2 млрд долларов (2,6 млрд евро). Об этом в четверг, 31 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, остальные 168 государств-членов организации на проходившей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали.

Традиционно бюджет утверждается консенсусом, и на протяжении последних трех лет США поддерживали ежегодное финансирование, даже на фоне жалоб президента Дональда Трампа на якобы недостаточный вклад других стран в работу организации и выход Вашингтона из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Постпред США: Вашингтон не согласен на "консенсус ради консенсуса"

По мнению постоянного представителя США при ООН Келли Крафт, бюджет на 2021 год - "уступка, укрепляющая постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости". Вашингтон будет придерживаться своих принципов и отстаивать то, "что правильно, никогда не соглашаясь на консенсус ради консенсуса", подчеркнула Крафт.

США, в частности, возражали против финансирования мероприятия, посвященного 20-й годовщине Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшейся 31 августа - 8 сентября 2001 года в Дурбане (Южно-Африканская Республика).

ООН отстаивает мнение, что первая конференция в Дурбане не заслуживает ярлыка "антисемитской". На этом форуме была принята резолюция, осуждающая Израиль. Однако документ столь же резко осуждал "антисемитизм и исламофобию". Лишь в кулуарах дебаты опустились до недопустимого уровня, когда распространялись откровенно антисемитские материалы. В итоге пассаж с выражением "расистские методы Израиля и сионизма" из окончательного текста коммюнике был вычеркнут.

США отказались от консенсуса по бюджету второй раз в истории

В четверг, 31 декабря, Соединенные Штаты выступили против проведения мероприятия, посвященного 20-й годовщине концеренции, в 2021 году - в первую очередь в силу поддержки Израиля. Bloomberg отмечает, что это может быть последний выпад администрации Трампа против ООН. Кроме того, Вашингтон не устроило предложение воссоздать группу экспертов в рамках этой всемирной организации для контроля за санкциями в отношении Ирана.

Как напоминает Bloomberg, США всего лишь второй раз в истории решили выступить против одобрения бюджета ООН посредством консенсуса, призвав к голосованию по данному вопросу. До этого аналогичный инцидент произошел в 2007 году, причем Вашингтон тоже осуждал проведение мероприятия, наследующего конференции в Дурбане.

Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр написал в Twitter, что "обеспокоен и разочарован" тем, что бюджет еще не утвержден. ООН "несет ответственность за решение насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией", - отметил он. "Если государства-члены не придут к согласию, последствия для работы ООН будут тяжелыми", - предупредил Бозкыр.

Our work in #UNGA reminds us of the great responsibility placed upon us by the people we serve. It is our solemn duty to engage in constructive dialogue in the pursuit of the noble goals of the @UN: the universal achievement of peace, human rights and sustainable development. pic.twitter.com/S14WiK7RYk