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Снижены ставки по долгосрочным сберегательным вкладам

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка.

Фото : из открытых источников5 января 2021, 15:07

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на февраль 2021 года, сообщает zakon.kz.

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными.

Незначительно снизились ставки по долгосрочным сберегательным вкладам на 24 месяца из-за сокращения фактических рыночных ставок банков.


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