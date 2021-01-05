Снижены ставки по долгосрочным сберегательным вкладам

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка.

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на февраль 2021 года, сообщает zakon.kz. Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными. Незначительно снизились ставки по долгосрочным сберегательным вкладам на 24 месяца из-за сокращения фактических рыночных ставок банков.

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