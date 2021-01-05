Войдет ли Бозжыра в Устюртский заповедник, ответили в Минэкологии

Комментируя вопрос о строительстве отеля на территории урочища Босжыра, он напомнил, что в этом деле поставлена точка, так как инвестор согласился строить объект в другом месте.

Фото : visitmangystau.kz

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев ответил, войдет ли Бозжыра в Устюртский заповедник, передает корреспондент zakon.kz. Чтобы расширить зону Устюртского заповедника, этому предшествует детальная работа со стороны зоологов, биологов, экологов и так далее. Для этого нужно готовить очень серьезное обоснование. Пока не могу сказать, что мы территорию (Бозжыра — прим.) внесем в Устюртский заповедник. Работу нужно продолжить с точки зрения изучения. Еще раз хочу отметить, что планов нет, потому что любое расширение требует обоснование, — объяснил Мирзагалиев, отвечая на вопрос на брифинге в СЦК. Комментируя вопрос о строительстве отеля на территории урочища Бозжыра, он напомнил, что в этом деле поставлена точка, так как инвестор согласился строить объектов в другом месте. Весь хайп разгорелся на основе каких-то эскиз-проектов без привязки к конкретному участку, без указания размера отеля, его площади и так далее. Поэтому необходимо было подойти к этому с более, скажем так, холодной головой. С учетом того, что данная дискуссия продолжалась, мы совместно с нашими территориальными органами, изучили маршруты животных, изучили потенциальную нагрузку, встречались с МКС, выезжали на место, встретились с инвестором. Предложили вопрос ухода из Жабайыушканского заказника. С чем инвестор согласился и в этом вопросе поставлена точка, — сказал министр. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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