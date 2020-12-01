Можно ли носить норковую шубу

В ханафитском мазхабе, которого официально придерживаются в Казахстане, мясо норки считается харамом, сообщает zakon.kz со ссылкой на муфтият РК.

Все на земле создано для комфортной жизни человека. Это Божьи блага. И человек с самого рождения пользуется этими благами.

Животные – одно из бесконечных благ, которые Господь создал для человечества. Люди едят мясо, пьют молоко и используют шкуру и мех животных. Об этом в Священном Коране говорится: "Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими. И на них, и на судне вы переноситесь" (сура "Аль-Муминун", аят 21-22).

Несмотря на то, что сегодня широко используются синтетические материалы и искусственная кожа, большим спросом пользуются натуральная кожа и шерсть. Зимой норковая шубка – фаворит как юных девушек, так и женщин старшего поколения. Прежде всего, она морозоустойчива и легка в суровые зимы. Во-вторых, всем нравится одеваться по-современному. А стильная шуба подчеркивает красоту, добавляет шарма и поднимает настроение. В этой связи неизбежно придет на ум казахская поговорка "Одежда красит человека".

Однако, согласно законам шариата, важно, к какому животному принадлежит кожа и шерсть одежды. С точки зрения применения кожу и шерсть можно разделить на три категории:

1) Шкуры животных, мясо которых едят и забивают в соответствии с требованиями шариата. Например, шкуры овец, коз, коров, верблюдов, кроликов и других животных считаются чистыми (халяль) даже если они не дубленые (специально обработанные).

2) Шкура скота, которого дозволено употреблять в пищу, но забитого не по шариату, падали, хищников и животных, недозволенных употреблять. Например, собаки, волки, медведи, лисы, бобры (норки), выдры и других нечистых животных. Их кожа и шерсть считается нечистой. Их нельзя использовать в сыром виде, но можно использовать после обработки.

3) Совершенно непригодная кожа – это свиная кожа. Потому что она считается явным харамом.

В ханафитском мазхабе, которого официально придерживаются в Казахстане, мясо норки считается харамом. Потому что это животное относится к грызунам. Норка питается травой, тополиной, березовой и тростниковой листвой. Также она питается насекомыми. Поэтому считается хищником. А также норка является скверным животным.

Однако шкуру норки очищают дублением. Потому что по шариату каждая дубленая шкура, кроме шкуры свиньи, является чистым. В одежде из такой дубленой кожи дозволено молиться и совершать тахарат.