Миллиардер Джэк Ма "залег на дно" или пропал - СМИ

Ма мог залечь на дно на фоне репрессий Коммунистической партии Китая против Alibaba и Ant Group.

В иностранных СМИ появилась информация об исчезновении основателя Alibaba Джэка Ма. Ведущий CNBC Дэвид Фабер со ссылкой на собственные источники сообщил, что миллиардер "залег на дно" на фоне проверок китайскими властями его компаний, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Ма раскритиковал глобальных финансовых регуляторов на конференции в Шанхае в конце октября, назвав их "клубом пожилых людей", не подходящим для наблюдения за китайскими технологическими инновациями.

После этого, как пишет businessinsider.com, китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba, гиганта электронной коммерции Джэка Ма. А в ноябре страна ввела нормативные акты, которые остановили первичное публичное размещение акций финансовой компании Ма Ant Group.

Далее СМИ стали писать о том, что Джэк Ма уже два месяца как перестал появляться на публике. Последний твит Ма опубликовал в октябре, он не принял участие в ноябре в созданном им конкурсе для африканских предпринимателей Africa’s Business Heroes.

Ведущий CNBC Дэвид Фабер со ссылкой на источники заявил, что Ма специально не появляется, пишет УНН.

Он менее заметен, целенаправленно... И вы можете ожидать, что так будет в течение некоторого времени, — сказал Фабер.

Он сказал, что Ма просто залег на дно на фоне репрессий Коммунистической партии Китая против Alibaba и Ant Group.

Возможно, он не появился, но он не пропал.... Его не схватили, его не задержали, — отметил журналист.

Фабер считает, что Ма "очень вероятно", в Ханчжоу, где находится штаб-квартира Alibaba.

А издание businessinsider.com на фоне отсутствия Джэка Ма провело аналогии с другими китайскими бизнесменами, которые исчезли после спора с регулирующими органами.

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