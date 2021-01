Ордер на арест Дональда Трампа выдал иракский суд

Суд в Багдаде выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани, начальником спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп, заявив, что тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.

В суде подчеркнули, что расследование гибели аль-Мухандиса продолжается "для выяснения личностей других участников преступления, будь то иракцы или иностранные граждане".

A Baghdad court has issued a warrant for the arrest of US President Donald Trump as part of its investigation into the killing of a top Iraqi paramilitary commander.https://t.co/AaPRfJOvVw