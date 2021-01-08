Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Абу-Даби 

Во втором круге соревнований в Абу-Даби Юлия Путинцева сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова - Джейми Лоэб.

28-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, переиграла итальянку Мартину Тревизан, занимающую 85-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:3 на старте турнира Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

За 1 час 24 минут 25-летняя Путинцева выполнила два эйса, четырежды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований в Абу-Даби Юлия Путинцева сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова - Джейми Лоэб.

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