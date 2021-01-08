В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях во время предвыборной агитации

Всего к ответственности привлекли 13 граждан, из них восемь должны будут оплатить штрафы.

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев рассказал о нарушениях, выявленных во время предвыборной агитации, передает корреспондент zakon.kz.

Каких-либо нарушений со стороны избирательных комиссий госорганов не зафиксировано, не зарегистрировано уголовных правонарушений. Однако совсем без нарушений не обошлось. Зафиксирован один факт нарушения по условиям проведения опроса общественного мнения по выборам в СМИ, два факта повреждения агитационных материалов, 10 фактов незаконной агитации. По всем этим случаям органами прокуратуры возбуждены административные производства. По ним привлечено к ответственности 13 граждан, из них на восемь лиц наложены штрафы по 25 МРП за изготовление и распространение анонимных агитационных материалов отдельных политических партий. В этих материалах не были отражены обязательные сведения: место печатания, тираж, лица, сделавшие заказ, из каких средств оплачено, организация, выпустившая данную продукцию, - сообщил Булат Дембаев на заседании Центральной избирательной комиссии.

За порчу агитационных материалов понесли наказание в виде штрафов 15 МРП житель Нур-Султана и Актау. Так, 11 декабря в Нур-Султане в районе железнодорожного вокзала один из жителей сорвал агитационную листовку партии "Ауыл". При совершении правонарушения он находился в нетрезвом состоянии. Специализированным административным судом его привлекли к штрафу.

В Семее двоих наказали за оказание услуг по распространению агитационных листовок политической партии "Ак жол" без ее письменного согласия. А Житель Талдыкорган провел опрос по выборам в социальной сети "ВКонтакте". Однако по Конституционному закону "О выборах" такие опросы имеют право проводить только юридические лица, имеющие пятилетний опыт, предварительно уведомив об этом ЦИК. По постановлению прокуратуры области данный гражданин также привлечен к штрафу 15 МРП.

На особом контроле у нас находятся обращения, поступающие в органы прокуратуры. Всего по выборам поступило 20 обращений, все рассмотрены в установленные законом сроки. В основном граждане обращались по вопросам, входящим в компетенцию маслихатов и акиматов. В этой связи 10 обращений были перенаправлены в их адрес. По девяти обращениям дано разъяснение. К примеру, по двум обращениям житель Актобе жаловался на то, что ему отказали в регистрации кандидатом депутата областного маслихата как самовыдвиженца. Его обращение направлено в избирательную комиссию Актюбинской области, - заключил заместитель Генерального прокурора.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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