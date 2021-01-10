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Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Фото : Бауыржан Жуасбаев10 января 2021, 11:22

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах, передает zakon.kz.

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.


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