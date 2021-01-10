Байбек проголосовал на выборах депутатов Мажилиса
В выборах участвуют пять политических партий.
Фото : BauyrzhanBaibek10 января 2021, 13:24
Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает zakon.kz.
Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының сайлауында дауыс бердім.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) January 10, 2021
Проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. pic.twitter.com/SNufRSyMuA
В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.
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