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Вброс бюллетеней на участке в Алматы - заявление сделали в горизбиркоме

В Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихат.

Фото : zakon.kz10 января 2021, 13:37

Руководитель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сделала заявление о ходе голосования в мегаполисе, передает zakon.kz.

На сайте orda.kz вышла информация, что на участке №424 бабушка закинула в урну более трех бюллетеней. Когда старушка ушла, другая закинула в урну один бюллетень. Якобы это видел журналист портала.

Эта информация является фейком, корреспонденты не присутствовали на данном участке, сам избирательный участок 424 выглядит по-другому, нежели опубликованный на данном сайте. Прошу всех перед распространением информации убедиться в ее достоверности, не раскачивать ситуацию. Перед публикацией, если поступает в редакцию какой-либо материал, прошу журналистов проверять информацию, - сказала Жанна Асанова.

Альберт Ахметов


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