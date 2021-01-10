Вброс бюллетеней на участке в Алматы - заявление сделали в горизбиркоме
В Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихат.
Фото : zakon.kz10 января 2021, 13:37
Руководитель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сделала заявление о ходе голосования в мегаполисе, передает zakon.kz.
На сайте orda.kz вышла информация, что на участке №424 бабушка закинула в урну более трех бюллетеней. Когда старушка ушла, другая закинула в урну один бюллетень. Якобы это видел журналист портала.
Эта информация является фейком, корреспонденты не присутствовали на данном участке, сам избирательный участок 424 выглядит по-другому, нежели опубликованный на данном сайте. Прошу всех перед распространением информации убедиться в ее достоверности, не раскачивать ситуацию. Перед публикацией, если поступает в редакцию какой-либо материал, прошу журналистов проверять информацию, - сказала Жанна Асанова.
Альберт Ахметов
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