Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов в Мажилис от АНК
Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.
Фото : zakon.kz11 января 2021, 12:12
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, избираемых от Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых АНК, проходит сегодня в Нур-Султане.
Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.
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