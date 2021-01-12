Импичмент Трампа. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу

Опубликован полный текст резолюции

Законодатели-демократы 11 января официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу. Полный текст документа приводит ТАСС, передает zakon.kz.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Об объявлении импичмента Дональду Джону Трампу, президенту США, за тяжкие преступления и проступки.

Постановили, что Дональд Джон Трамп, президент Соединенных Штатов подвергается импичменту за тяжкие преступления и проступки, а данная резолюция об импичменте должна быть внесена в Сенат США:

Резолюция об импичменте, представляемая Палатой представителей Соединенных Штатов Америки от своего имени и народа Соединенных Штатов Америки, против Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штаты Америки, по объявлению импичмента за тяжкие преступления и проступки.

СТАТЬЯ I: ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К МЯТЕЖУ

Конституция предусматривает, что члены Палаты представителей "обладают исключительными полномочиями по объявлению импичмента" и что президент "будет отстранен от должности в результате импичмента и признания виновным в государственной измене, подкупе или других тяжких преступлениях и проступках". Далее, раздел 3 14-й поправки к Конституции запрещает любому лицу, которое "участвовало в восстании или мятеже против" Соединенных Штатов "занимать какой-либо пост" в США". Находясь на посту президента Соединенных Штатов и действуя в нарушение своей конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, в меру своих возможностей, сохранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов, а также в нарушение своей конституционной обязанности заботиться о строгом исполнении законов Дональд Джон Трамп совершил тяжкие преступления и проступки путем подстрекательства к насилию против правительства Соединенных Штатов, а именно:

6 января 2021 года, в соответствии с 12-й поправкой к Конституции США, вице-президент США, Палата представителей и Сенат собрались в Капитолии Соединенных Штатов на совместное заседание Конгресса для подсчета голосов членов Коллегии выборщиков. В течение месяцев, предшествовавших этому совместному заседанию, президент Трамп неоднократно делал лживые заявления, утверждая, что исход президентских выборов является результатом широко распространенного мошенничества и не должен приниматься американским народом и быть утвержденным официальными лицами на уровне отдельных штатов или на федеральном уровне. Незадолго до начала совместного заседания президент Трамп выступил перед толпой в Эллипсе в Вашингтоне, округ Колумбия. Там он повторил лживые утверждения о том, что "мы выиграли эти выборы, и мы выиграли их с большим перевесом". Он также преднамеренно делал заявления, которые в данном контексте поощряли и ожидаемо имели результатом беззаконные действия в Капитолии, например: "Если ты не сражаешься до последнего, у тебя больше не будет страны". Подстрекаемые таким образом президентом Трампом люди из толпы, к которой он обратился, пытаясь, среди прочего, помешать совместному заседанию исполнить свой торжественный конституционный долг и утвердить результаты президентских выборов 2020 года, незаконно ворвались в Капитолий, совершили акты вандализма, ранили или убили сотрудников правоохранительных органов, угрожали членам Конгресса, вице-президенту и сотрудникам Конгресса, а также совершили другие насильственные, угрожающие жизни, разрушительные и подрывные действия.

Действия президента Трампа 6 января 2021 года стали продолжением его предыдущих усилий по подрыву и препятствованию утверждения итогов президентских выборов 2020 года. Эти предыдущие попытки включали телефонный звонок 2 января, 2021 года, во время которого президент Трамп убеждал государственного секретаря штата Джорджия, Брэда Раффенспергера, "найти" достаточно голосов для пересмотра результатов президентских выборов в Джорджии и высказывал в адрес госсекретаря Раффенспергера угрозы, обещая привести их в исполнение, если тот откажется.

Всеми этими действиями президент Трамп создал серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов и их правительственных институтов. Он угрожал целостности демократической системы, создал помехи мирной передаче власти, и поставил под угрозу равновеликую ветвь власти. Таким образом он подорвал доверие к себе как президенту, тем самым причинив огромный вред народу Соединенных Штатов.

В силу вышесказанного Дональд Джон Трамп таким своим поведением продемонстрировал, что он продолжить представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено оставаться у власти, и что его действия совершенно несовместимы с принципами самоуправления и верховенством закона. Дональд Джон Трамп, таким образом, заслуживает импичмента и судебного разбирательства, отстранения от должности и лишения права занимать любую почетную, ответственную или сулящую материальные выгоды должность в США.

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