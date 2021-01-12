Два дела прекратил Верховный суд в отношении неправомерно осужденных

Коллегия по уголовным делам Верховного Суда провела первое в этом году заседание. В итоге: два дела прекращены ввиду отсутствия состава преступления, по одному – наказание снижено, передает zakon.kz.

Так, А.Махатаев был осужден к 1 году ограничения свободы за выписку фиктивных счет-фактур без фактической отгрузки товара.

Изучив материалы дела, коллегия установила, что свидетель обратилась к Махатаеву с предложением выписать фиктивные счет-фактуры по просьбе сотрудников финансовой полиции. То есть инициатива совершения преступления исходила от свидетеля. При этом нет сведений, что Махатаев кому-либо, кроме свидетеля, выписывал фиктивные документы. Верховный суд РК.

Было установлено, что указанный свидетель подобным образом участвовала в «раскрытии» преступлений и по другим уголовным делам.

Таким образом, Махатаев был спровоцирован на совершение преступления, что исключает его ответственность.

Основываясь на изложенном, коллегия прекратила уголовное дело. За Махатаевым признано право на реабилитацию.

По второму делу А. Батыров был осужден за незаконное хранение, перевозку и сбыт наркотика в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. С учетом предыдущей судимости он получил 20 лет лишения свободы.

Суд первой инстанции при назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства признал совершение Батыровым преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, тогда как это запрещено законом.

В УК есть исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств, который не подлежит расширению. Указанное судом обстоятельство в этот перечень не входит, - отметили в Верховному суде.

При отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств наказание не может превышать 3/4 от максимального срока (требования статьи 55 УК).

В связи с чем, судебная коллегия снизила Батырову окончательное наказание до 17 лет 3 месяцев.

Р. Ахатаев был признан виновным в клевете, то есть в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство частного обвинителя.

Клевета заключалась в том, что Ахатаев в тексте апелляционной жалобы назвал частного обвинителя «вымогателем». Ахатаев оштрафован на 25 МРП – 49 550 тенге.

Как было установлено, что между Ахатаевым и частным обвинителем имел место гражданско-правовой спор, разрешавшийся в судебном порядке. Несколько месяцев с заработной платы Ахатаева незаконно производились удержания в счет погашения займа. Ахатаев обращался в органы досудебного расследования с заявлением о вымогательстве.

Коллегия указала, что добросовестное заблуждение, когда лицо уверено в правдивости сведений, исключает ответственность за клевету.

В связи с изложенным дело в отношении Ахатаева прекращено ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения.