Российский политтехнолог Минченко: Благодаря праймериз Nur Otan перехватил инициативу

Как выстраивали свои политические кампании партии Казахстана, в чем преуспели, а что не получилось – рассказал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ia-centr.ru.

Выборы в Казахстане прошли довольно предсказуемо, без большой интриги. Сохранение тех же трех партий в Мажилисе парламента Казахстана можно считать признаком стабильности. Конечно, и в день выборов, и после него были попытки провокаций, но они не стали особенно масштабными.

С точки зрения политических технологий, партия Nur Otan впервые в истории провела первичные выборы кандидатов или "праймериз". Кандидаты внутри партии начали готовиться к праймериз еще весной прошлого года, и, в целом, сегодня в партии присутствует молодой и технологически продвинутый коллектив. Проведение первичных выборов помогло Nur Otan перехватить инициативу (в том числе у оппозиционных партий) в проведении политики обновления.

Вторая важная особенность заключалась в ребрендинге и переименовании "Коммунистической народной партии Казахстана" в "Народную партию Казахстана". Проведение ребрендинга за несколько месяцев до выборов представляло для партии опредленную политическую опасность. Однако казахстанским "коммунистам" удалось сохранить свои рейтинговые показатели, пускай у них и произошло перераспределение электоральной базы с севера – на запад. "Народная партия Казахстана" также провела серьезное обновление кадрового состава.

Партия "Ак жол" стала второй по представленности в новом Мажилисе. И с точки зрения казахстанских элит, местный бизнес с "легким националистическим флером" выступает более перспективной политической нишей, чем риторика социальной справедливости и защищенности, которую продвигала "Народная партия Казахстана".

При этом партия "Ак жол" участвовала в выборах в условиях конкуренции с партией "Адал", которая опирается на ту же электоральную базу. Потому, можно считать, что ниша национально-ориентированного бизнеса еще масштабнее, чем те голоса, которые получила "Ак жол".

Молодой "Адал" не удалось найти то, что отличало бы ее от акжоловцев. Хотя партия и сделала попытку взять на себя повестку развития, но эта тема уже оказалась захвачена партией Nur Otan в связи с осуществляемым транзитом власти и реализуемыми только заявленными экономическими реформами. Свою роль сыграл и президент-реформатор. Поэтому расширение электоральной базы за счет повестки развития имело ограниченный потенциал.

Аграрная партия "Ауыл", придерживающаяся консервативных ценностей, в большей степени отняла голоса у Nur Otan, который недополучил процент голосов сельского электората. Таким образом, почвенническая консервативная партия не имеет в Казахстане серьезного уровня поддержки, так как Казахстан – одна из наиболее модернизированных и современных стран не только Центральной Азии, но и постсоветского пространства. Об этом свидетельствует тот пакет политических инноваций, которые были реализованы в этой избирательной кампании и модернизационной повестки Казахстана, которая поддерживается населением страны.

Говоря о будущем, хотелось бы отметить, что особенно в условиях транзита власти и с ориентиром на следующие парламентские выборы, было бы логично рассматривать возможность снижения электорального барьера для попадания партий в парламент до 5% – для обеспечения более широкого уровня представительства.

Это особенно актуально в связи с тем, что 15 января Касым-Жомарт Токаев выступит с пакетом реформ и тем, что нынешние выборы прошли, с одной стороны, планово, что для Казахстана редкость, а с другой стороны, в соответствии с существующими "правилами игры".

Кроме того, на мой взгляд, шести партий для политической системы Казахстана недостаточно. Интересно, чтобы в партийном разнообразии партии в оппозиции предлагали бы более смелую повестку развития, чем правящая Nur Otan, которая не может взять ее всю на себя.

Выступление эксперта состоялось в рамках круглого стола "Итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан", организованного Посольством Республики Казахстан в Российской Федерации.