"Крепкого орешка" выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе

Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщает New York Post со ссылкой на источник, 65-летний артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid.

По словам очевидцев, на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве замены медицинскому средству защиты, однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста уйти. Уиллис покинул аптеку без покупок, на выходе его засняли папарацци.

Позднее артист признался, что "совершил ошибку в суждении". Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.