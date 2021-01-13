Мороз до 38 градусов ожидается в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана с 20:00 13 января по 21:00 14 января, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 14 января местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, понижение температуры до 28-33 мороза.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-38 градусов мороза. В Петропавловске ночью ожидается понижение температуры воздуха до 35-37 градусов мороза.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.