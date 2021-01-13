Когда начнется вакцинация карагандинской вакциной "Спутник V"

Заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков рассказал об исследованиях карагандинской вакцины "Спутник V", передает корреспондент zakon.kz.

По "Спутник V" была выработана опытная партия. Эта опытная партия согласно технологическому процессу была направлена на контроль в институт Гамалеи в Россию. Сейчас он еще проводится. В соответствии с теми нормативными документами, которые допускают ее контроль и качество, это в течение одного месяца. До сегодняшнего дня результаты еще не прибыли. По возможности вакцинации скажем, что согласно запланированному графику, если будут положительные результаты, то Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны партии. Надеемся, что к концу февраля будет готова партия вакцин для вакцинации. Нурлыбек Асылбеков

Он напомнил, что 25 декабря также было начато клиническое исследование казахстанской вакцины "KazCOVID-in". 11 января закончилась вакцинация 3 тыс. добровольцев. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.

Тамила Языкова, Нур-Султан