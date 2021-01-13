Олимпийский рекордсмен впал в депрессию. Жена переживает

Супруга 23-кратного чемпиона мира по плаванию и рекордсмена по олимпийскому золоту за всю историю Игр Майкла Фелпса переживает из-за его душевного состояния. Знаменитый спортсмен впал в глубокую депрессию и подумывает о суициде, передает zakon.kz.

В декабре 2020 года 35-летний Фелпс признался, что имеет проблемы с душевным состоянием, и это влияет на настроение его жены и троих сыновей. Выяснилось, что дела действительно обстоят серьезно.

Майкл – лучший отец и муж. Раньше я думала, что могу все исправить, быть его терапевтом и делать все, что нужно. Но потом поняла, что невозможно брать на себя ответственность за то, что чувствует другой человек, - сказала в интервью Today жена Майкла Николь Фелпс.

Но еще сложнее детям спортсмена.

Сыновья хотят быть рядом с Майклом, когда у него тяжелый день. Они хотят сделать его счастливым, особенно Бумер – старший. А мы говорим: "Бумс, у папы тяжелые времена, ему нужно побыть одному". Нужно, чтобы Бумер понял, что никто в этом не виноват, - добавила Николь Фелпс.