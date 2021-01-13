Журналисты узнали цену всех украшений Роналду и Джорджины

Коллекцию украшений и часов знаменитого футболиста Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес оценили журналисты. Выяснилось, что они носят на себе украшения и аксессуары, стоимость которых оценивается в тысячи, а то и в миллионы евро, передает zakon.kz.

По информации The Sun, Роналду и Джорджине принадлежит целый ряд ювелирных украшений стоимостью около 2,9 млн евро. Роналду любит ходить с серьгами с 2013-го года, стоимость которых издание оценило в 11 тыс. евро. Кроме того, Роналду любит дорогие наручные часы. Например, в 2018 году он показал публике инкрустированные бриллиантами часы Franck Muller стоимостью 1,3 млн евро.

На церемонии вручения премии Dubai Globe Soccer Awards Роналду украсил левую руку часами стоимостью 670 тыс. евро, а его спутница Джорджина была на мероприятии с обручальным кольцом стоимостью 687 тыс. евро. Оно инкрустировано бриллиантами и украшено большим сапфиром.