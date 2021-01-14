Задержанного в Судане популярного блогера Варламова отпустили 

Популярного блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане. Позже стало известно, что его отпустили, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, блогера Илью Варламова вместе с другими россиянами отпустили в Южном Судане.

Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана. представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты.

По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона.

Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны. Варламов

Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.