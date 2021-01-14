12 мини-сериалов, которые нужно посмотреть

12 мини-сериалов, на которые не жалко потратить хоть все выходные, сообщает zakon.kz.
AdMe.ru ниже перечислило мини-сериалы, которые можно с легкостью проглотить за один присест. А в бонусе вас ждет пара предстоящих звездных премьер.
© Your Honor / CBS Television Studios
Главный герой сериала - честный и влиятельный судья из Нового Орлеана, роль которого исполнил Брайан Крэнстон, известный по сериалу "Во все тяжкие". Однажды его сын попадает в ДТП с пешеходом и скрывается с места преступления. Конечно же, отец советует тому сдаться, пока не узнает, что погибший в аварии пешеход - сын босса местной мафии.
© I Know This Much Is True / Home Box Office (HBO)
Экранизация одноименного романа писателя Уолли Лэмба и бенефис актера Марка Руффало, который исполнил сразу две главные роли. Томас и Доминик - братья-близнецы, родившиеся в двух разных десятилетиях: 31 декабря 1949 года и 1 января 1950-го. У Томаса параноидальная шизофрения, поэтому Доминику всю жизнь приходится приглядывать за братом, отчего у него все пошло под откос.
© Alice in Borderland / Netflix
Однажды троица безработных друзей, гуляя по парку, замечает в небе странный салют. После этого ребята, сами того не заметив, оказываются в параллельной реальности. Это идентичная оригиналу версия Токио, с тем лишь различием, что на улицах почти никого нет, а вокруг проходят игры на выживание. Теперь друзьям предстоит разобраться в произошедшем, но для начала хорошо бы просто выжить.
© Des / ITN Source / ITV Studios
Британский детектив, основанный на реальных событиях, переносит нас в 1983 год в Швецию. По счастливой случайности местной полиции удалось поймать жестокого преступника Денниса Нильсена, который тут же сознался в содеянном. Теперь следователям предстоит ряд допросов, чтобы разобраться в том, как и почему Деннис все это совершил. Роль злодея досталась актеру Дэвиду Теннанту.
© High Fidelity / Hulu
"Меломанка" - вольная экранизация романа "Hi-Fi" Ника Хорнби - любимой книги Зои Кравиц. Актриса и предложила снять по ней сериал и сыграла в нем главную роль. Девушка по имени Роб переживает трудные времена, а единственным утешением становится доставшийся в наследство магазин музыкальных пластинок.
© Good Morning, Veronica / Netflix
История рассказывается от лица офицера полиции Вероники Торрес. Она счастлива в браке, у нее есть двое детей и любимая работа, но внезапно жизнь женщины резко меняется. Однажды Вероника отвечает на звонок испуганной молодой девушки, выезжает на вызов и становится свидетелем ужасающих событий.
© Murder on Middle Beach / Armian Pictures
Первый проект начинающего режиссера Мэдисона Гамбурга, в котором он рассказывает о расследовании гибели своей матери Барбары. В 2010 году ее нашли неподалеку от дома, но следователям так и не удалось раскрыть преступление. Поэтому за дело взялся сам Мэдисон, который на протяжении 8 лет вел расследование и документировал происходящее. Все не прошло бесследно: сериал вышел на HBO, а у полиции появились новые зацепки.
© Dash & Lily / Netflix
Романтичная праздничная история о мечтательнице Лили и цинике Дэше. Все начинается с того, что девушка забывает свой блокнот на полке книжного магазина. Его находит Дэш, который терпеть не может новогоднюю суету и пишет ироничный комментарий. Так пара начинает общаться с помощью этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города.
© Us / Drama Republic
Трагикомедия о супружеской паре Конни и Дугласе Петерсонах, в чьих отношениях спустя 25 лет настал кризис. Все началось с заявления Конни о том, что она больше не хочет жить с мужем. Это стало неожиданностью для Дугласа, который теперь всеми силами пытается вернуть любовь жены и для этого везет ее в путешествие по Европе.
© High Score / Netflix
Документальный сериал, посвященный сфере компьютерных развлечений. Важнейшие люди в индустрии в ностальгическом ключе рассказывают зрителям о старых добрых играх: "Братьях Марио", "Пакмане" и других. Помимо воспоминаний о прошлом зритель также узнает о том, куда движется мир видеоигр.
© Love & Anarchy / FLX
Романтическая комедия о внезапной влюбленности, не вписывающейся в социальные нормы. Софи - серьезная бизнес-леди и мать двоих детей, которая недавно разочаровалась в своем браке. Макс - молодой программист и любитель подшутить над своей коллегой. Неожиданное знакомство заставит эту пару пересмотреть свои взгляды на жизнь.
© The Flight Attendant / Warner Horizon Television
Звезда ситкома "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко возвращается на экраны в комедийном детективе. Ее героиня, бортпроводница Кэсси, после веселой ночи с симпатичным пассажиром просыпается в номере отеля в Бангкоке. Случилось что-то ужасное, но девушка ничего не помнит.
© Marvel Entertainment / YouTube
9-серийный ситком производства Marvel, повествующий о семейной жизни супергеройской парочки - Ванды Максимофф и андроида Вижена. Действие сериала разворачивается после событий фильма "Мстители: Финал". Герои пытаются скрыть свои способности, но начинают замечать, что все происходящее уж очень похоже на старые телешоу и вокруг явно творится что-то неладное.
© Mare Of Easttown / YouTube
Сериал от HBO с Кейт Уинслет в главной роли, которая также выступит одним из продюсеров. В центре сюжета - детектив небольшого городка в Пенсильвании, которая берется расследовать загадочное дело. В это же время ее личная жизнь идет под откос.
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