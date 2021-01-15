Нужно модернизировать судебную систему - Токаев

Необходимо значительно модернизировать судебную систему и привлечь специалистов в различных областях права. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, на открытии первой сессии Парламента VII созыва, сообщает zakon.kz.

Проведение реформ через качественное законодательство - главное условие долгосрочного успеха. Уверен, что обновленный депутатский корпус достойно выполнит эти задачи. Социально-экономическое развитие невозможно без должной защиты прав граждан. Это аксиома, правда. Касым-Жомарт Токаев

Как сказал Президент, необходимо завершить реформу по укреплению независимости судебной власти.

Судебная система не должна быть закрытой корпорацией. Несмотря на проводимую работу главы Верховного суда, еще есть над чем работать. Поэтому необходимо значительно модернизировать судебную систему и привлечь специалистов в различных областях права. При подборе кандидатов важно учитывать не только их профессиональный опыт, но и их личные качества, - сказал он.