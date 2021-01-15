В Правила перевозок пассажиров автотранспортом внесли изменения

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что акиматы при открытии новых городских, пригородных, внутрирайонных и межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутов для изучения объема перевозок определяют перевозчика, обслуживающего данный маршрут два месяца.

По итогам изучения в течение 10 календарных дней принимается решение об открытии или неоткрытии маршрута.

В случае открытия ведется работа о проведении соответствующего конкурса на право обслуживания данного маршрута.

Что касается пассажиров, то правом внеочередной посадки через переднюю дверь автобуса пользуются инвалиды, пенсионеры, беременные женщины, пассажиры с детьми дошкольного возраста, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств.

На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается перевозка пассажиров и наполнение салона автобусов, микроавтобусов в соответствии с их паспортной вместимостью, установленной предприятием-изготовителем стоячих и сидячих мест.

Оплата проезда, провоза багажа на регулярных маршрутах перевозок пассажиров и багажа производится пассажиром наличными деньгами кондуктору (водителю) или через систему электронной оплаты за проезд, включая посредством сети Интернет и устройств сотовой связи.

Регистрация проезда на регулярных маршрутах перевозок пассажиров и багажа, на которых используется электронная система оплаты за проезд, осуществляется пассажиром путем прикладывания электронного проездного документа к рабочей области считывателя соответствующего электронного транспортного терминала самообслуживания пассажира или через систему электронной оплаты за проезд, включая посредством сети интернет и устройств сотовой связи, без выдачи бумажного проездного документа (билета) об оплате за проезд.

Построение маршрутных сетей регулярных внутрирайонных и межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа осуществляется на основе следующих принципов:

обеспечения потребностей населения в перевозках;

максимально возможного охвата всех близлежащих населенных пунктов на пути следования маршрута;

использования для работы на маршрутах оптимального количества и типа (класса) автобусов, микроавтобусов в целях повышения качества и безопасности перевозок, а также снижения количества экологически вредных выбросов.

Схемы движения и расписания движения по маршруту, а также тарифы на перевозки пассажиров и багажа заверяются подписью ответственного лица уполномоченного органа в области автомобильного транспорта и печатью (печать имеет квадратную форму с толщиной рамки 1 миллиметров, темно-синего цвета, высота 5 сантиметров, длина 6 сантиметров, на верхней части наименования уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, в середине слова "Автобус бағыты бойынша қозғалысқа рұқсат берілді" и внизу дата заверения и "подпись ________").;

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (12 января).