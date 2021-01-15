Алматинцев попросили не купаться в Крещение

15 января 2021, 16:36
Фото: gazetapik.ru

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов обратился к жителям южной столицы, передает zakon.kz.

Он попросил воздержаться от традиционных купаний в крещенские морозы.

Учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в Алматы, призываем жителей столицы в новом 2021 году воздержаться от участия в традиционных купаний в крещенские морозы. Садвакас Байгабулов

Особенно это важно для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и относится к группе риска, так как организм может совершенно непредсказуемо отреагировать на "стрессовую" ситуацию – погружение в ледяную воду.

Далее он перечислил, кому противопоказаны такие купания. Это люди, имеющие следующие диагнозы:

  • сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония;
  • нарушения нервной системы;
  • беременность;
  • инфекционные заболевания;
  • гинекологические воспаления;
  • обострение хронических болезней;
  • сахарный диабет;
  • ожирение;
  • болезни мочеполовой системы.

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