Алматинцев попросили не купаться в Крещение

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов обратился к жителям южной столицы, передает zakon.kz.

Он попросил воздержаться от традиционных купаний в крещенские морозы.

Учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в Алматы, призываем жителей столицы в новом 2021 году воздержаться от участия в традиционных купаний в крещенские морозы. Садвакас Байгабулов

Особенно это важно для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и относится к группе риска, так как организм может совершенно непредсказуемо отреагировать на "стрессовую" ситуацию – погружение в ледяную воду.

Далее он перечислил, кому противопоказаны такие купания. Это люди, имеющие следующие диагнозы: