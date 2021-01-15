Сноубордиста-экстремала за машиной сняли на видео 

Сноубордиста-экстремала, зацепившегося за автомобиль в Житикаре, сняли на видео, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как неизвестный лавирует в потоке автомобилей на проезжей части.

По информации ДП Костанайской области, установлена личность 29-летнего водителя автомобиля.

Его привлекли к административной ответственности по статье 593, части 1 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" КОАП