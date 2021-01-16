В Китае призвали приостановить использование Pfizer среди пожилых

Китайские специалисты в области здравоохранения призывали приостановить использование вакцины против коронавируса Pfizer среди пожилых людей в связи со смертельными случаями в Норвегии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Китайские специалисты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин против коронавируса на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, особенно среди пожилых людей. Это обращение вызвано сомнением в безопасности этих вакцин в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, получивших прививку, - сообщили эксперты.

По словам китайского иммунолога, новая вакцина на основе мРНК была разработана в спешке и никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей.

По словам китайских экспертов, смертельные случаи должны быть тщательно проанализированы, чтобы выяснить, была ли смерть вызвана вакцинами или же какими-либо хроническими заболеваниями.

Ранее вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци сказал, что если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК - лечить пациентов.

На четверг в Норвегии зарегистрировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В Норвегии используются две вакцины против коронавируса: Comirnaty, производимая BioNTec/Pfizer, и Moderna. Вакцины были разработаны на основе технологии мРНК и получили временное одобрение в ЕС, как сообщило агентство.

В Норвегии массовая вакцинация началась в конце декабря и первыми получить прививку предложили очень пожилым людям и пенсионерам, проживающим в домах престарелых, включая тех, кому больше 85 лет.